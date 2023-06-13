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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 13 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 13 червня
Вдень температура повітря в країні становитиме від 15 до 26°
фото з відкритих джерел

Сухо сьогодні буде тільки у східних та північно-східних областях

У вівторок 13 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. Більшість територій, крім східних та північно-східних областей, місцями накриють невеликі короткочасні дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень і в південних областях підуть помірні дощі.

Вітер подме східний і північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на півдні країни – до 17°. Удень у західних та північних областях прогріється до 15-20°, на решті території – 21-26°.

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 13 червня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

На Київщині сьогодні також буде хмарно з проясненнями.

По області місцями піде невеликий короткочасний дощ, у столиці – без опадів.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 9-14°, вдень – 15-20°. У Києві вночі очікується 11-13°, а вдень прогріється до 18-20°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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