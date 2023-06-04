Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 4 червня

На півдні та Закарпатті сьогодні буде найтепліше

У неділю 4 червня в Україні прогнозується мінлива хмарність. Опадів сьогодні не буде. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За даними синоптиків, вітер подме північно-східний, а в західних областях – із переходом на південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі на південному сході країни місцями пориви сягнуть15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті – 9-14°. Вдень прогріється до 17-22°, а на півдні та Закарпатті очікується до 25°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики також обіцяють мінливу хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9°, а вдень – 17-22°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 7-9°, а вдень – 18-20°.