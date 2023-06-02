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Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київщину та столицю найближчим часом накриє гроза
У столиці очікується гроза та дощ
фото з відкритих джерел

Синоптики оголосили І рівень небезпеки

У Києві та області у найближчу годину планується суттєве погіршення погоди. Очікується гроза та дощ. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У найближчу годину, зі збереженням до кінця доби 2 червня, гроза. І рівень небезпеки. Будьте уважні та обережні!», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю 2 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями піде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях випадуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів. Температура в області вночі становитиме 10-15°, вдень – 23-28°. У Києві вночі очікується 13-15°, а вдень прогріється до 26-28°.

Теги: Укргідрометцентр гроза дощ погода

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