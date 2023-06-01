Мінлива хмарність, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 1 червня

У більшості областей сьогодні – без опадів

У четвер 1 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі в Криму та Приазов'ї, а вдень у східних та Запорізькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер подме північно-східний, у західних та північних областях – із переходом на південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, у південній частині – до 17°. Вдень прогріється до 22-27°, у східних областях – до 19-24°.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер подме північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі становитиме 8-13°, вдень – 22-27°. У Києві вночі очікується 10-12°, вдень – приблизно 25°.