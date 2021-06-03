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    Кільцеве сонячне затемнення у червні: коли і де буде видно

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    Кільцеве сонячне затемнення у червні - Кільцеве сонячне затемнення у червні: коли і де буде видно
    Кільцеве сонячне затемнення у червні
    Фото з відкритих джерел

    Кільцеве сонячне затемнення почнеться близько 13.42 за київським часом і триватиме півгодини

    10 червня жителі Землі спостерігатимуть за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

    Кільцеве сонячне затемнення почнеться близько 13.42 за київським часом і триватиме півгодини.

    Побачити це унікальне астрономічне явище можна з деяких частин Канади, Гренландії, Росії та України. Канадці побачать його першими, але недовго – три хвилини.

    Коли сонячне затемнення сягне піку, люди в Гренландії зможуть побачити вогняне кільце.

    Друге сонячне затемнення у 2021 році відбудеться 4 грудня в районі Антарктиди. Це буде повне сонячне затемнення, яке відбудеться, коли Місяць повністю закриє Сонце і відкине тінь на Землю.

    26 травня відбулося повне місячне затемнення, а 19 листопада очікується часткове.

    Відомо, що супермісяць — явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

    Відстань між Землею і Місяцем варіюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів.

    При супермісяці супутник Землі виглядає на 14% більший у діаметрі й на 30% яскравіший.

    Додамо, що в NASA планують створити обсерваторію для прогнозування і моніторингу кліматичних змін та стихійних лих.

    Нагадаємо, що американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

    Теги: атмосферне явище NASA
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    Кільцеве сонячне затемнення у червні: коли і де буде видно