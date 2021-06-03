Кільцеве сонячне затемнення у червні: коли і де буде видно

Кільцеве сонячне затемнення почнеться близько 13.42 за київським часом і триватиме півгодини

10 червня жителі Землі спостерігатимуть за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

Кільцеве сонячне затемнення почнеться близько 13.42 за київським часом і триватиме півгодини.

Побачити це унікальне астрономічне явище можна з деяких частин Канади, Гренландії, Росії та України. Канадці побачать його першими, але недовго – три хвилини.

Коли сонячне затемнення сягне піку, люди в Гренландії зможуть побачити вогняне кільце.

Друге сонячне затемнення у 2021 році відбудеться 4 грудня в районі Антарктиди. Це буде повне сонячне затемнення, яке відбудеться, коли Місяць повністю закриє Сонце і відкине тінь на Землю.

26 травня відбулося повне місячне затемнення, а 19 листопада очікується часткове.

Відомо, що супермісяць — явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Відстань між Землею і Місяцем варіюється від 357 тисяч кілометрів до 406 тисяч кілометрів.

При супермісяці супутник Землі виглядає на 14% більший у діаметрі й на 30% яскравіший.

Додамо, що в NASA планують створити обсерваторію для прогнозування і моніторингу кліматичних змін та стихійних лих.

Нагадаємо, що американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.