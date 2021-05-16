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    Компанія Ілона Маска запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink

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    SpaceX&nbsp;планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом - Компанія Ілона Маска запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink

    SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом

    Фото з відкритих джерел

    Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал

    Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

    Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter

    Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал (Флорида, США) о 18:56 за часом Східного узбережжя США (1:56 за Києвом).

    Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.

    Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

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    Теги: США Флорида Ілон Маск SpaceX Falcon
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