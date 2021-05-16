Компанія Ілона Маска запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із ще одною групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал (Флорида, США) о 18:56 за часом Східного узбережжя США (1:56 за Києвом).

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

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