Унікальні супутники досліджуватимуть космос

Новий проєкт NASA надасть світу безпрецедентне розуміння кліматичної системи Землі

У NASA планують створити обсерваторію для прогнозування і моніторингу кліматичних змін та стихійних лих. Про це йдеться в заяві Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Вчені сподіваються, що це допоможе застерегти світ від наслідків стихійних лих, а також буде важливим у боротьбі з лісовими пожежами. Такий проєкт дуже потрібний для покращення сільськогосподарських процесів в реальному часі.

Відомо, що кожен супутник буде неповторним і розроблений таким чином, аби доповнювати інші для створення тривимірного цілісного зображення Землі – від корінних порід до атмосфери.

Глава NASA Білл Нельсон уточнив, що через глобальне потепління урагани стали більш інтенсивними і руйнівними. При цьому за останні кілька десятиліть більшість нової інформації про зміну клімату пов'язано з дослідженнями американського космічного управління.

За словами вченого, нова обсерваторія розширить цю роботу, надасть світу безпрецедентне розуміння кліматичної системи Землі, забезпечить нас даними нового покоління для пом'якшення наслідків зміни клімату та захищатиме наші спільноти від стихійних лих.

Додамо, що Національне аерокосмічне агентство США підписало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space на виконання першої комерційної приватної місії на Міжнародну космічну станцію.

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