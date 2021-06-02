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    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)

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    Творчі люди намагалися по-новому подивитися на життя в космосі - «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    Творчі люди намагалися по-новому подивитися на життя в космосі
    Фото: jpl.nasa

    Креативні плакати про космос підкорили людей, які люблять розгадувати таємниці Всесвіту

    Творча група візуальних стратегів Лабораторії реактивного руху, яка складається з дев’яти дизайнерів, художників та ілюстраторів, створила неймовірну серію плакатів під назвою «Бачення майбутнього». Унікальні роботи розмістили на сайті лабораторії JPL.

    До цікавої роботи долучилися інженери, вчені та інші спеціалісти Лабораторії.

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    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)
    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)

    «Уява – наше вікно в майбутнє. У NASA/JPL ми прагнемо бути сміливими у просуванні вперед, щоб одного разу, за допомогою нових поколінь новаторів та дослідників, ці бачення майбутнього могли стати реальністю. Споглядаючи ці зображення цікавих місць для подорожей, пам'ятайте, що ви можете стати архітектором майбутнього», – висловилися спеціалісти.

    Творчий підхід до бачення космосу, планет та явищ, які відбуваються галактиці, підкорив людей, які люблять розгадувати таємниці Всесвіту.

    Додамо, що американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

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    Теги: США космос NASA
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    «Бачення майбутнього»: вчені розробили космічні плакати (фото)