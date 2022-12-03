Кім пригрозив обленерго поясненнями в СБУ

Якщо обленерго роздаватиме потужність за принципом «телефонного права», даватиме пояснення СБУ, зазначив Кім

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пригрозив обленерго та звернувся до підприємств Миколаївщини. Про це Кім написав у Telegram.

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Кім заявив, що має намір домогтися від обленерго перегляду графіків енергопостачання по області.

«Із понеділка вимагатиму від обленерго перегляду графіків по області. Найімовірніше, вимкнення будуть по чотири години з подаванням світла дві – чотири години. Така поки що реальність, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання на одну людину і збільшення споживання (через людей, які повертаються зокрема). Генерація зростає. Треба терпіти», – написав Кім.

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Він додав, що попросить підприємства переорієнтуватися на нічні зміни.

«Обленерго, якщо роздаватиме потужність за принципом «телефонного права», даватиме пояснення СБУ!» – пообіцяв голова ОВА.

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Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.