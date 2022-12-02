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Відключення електрики: Шмигаль повідомив оптимістичні новини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення електрики: Шмигаль повідомив оптимістичні новини
Виробники електроенергії забезпечують 83% споживання
фото з відкритих джерел

Шмигаль: «Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень»  

Час відключення світла в Україні скоротиться. На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, до всіх операторів системи розподілу, тобто обленерго, були доведені ліміти споживання по кожній області.

«Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу – обленерго – доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів – підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%.

Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: міністр енергетика Денис Шмигаль електроенергія

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