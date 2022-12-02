Відключення електрики: Шмигаль повідомив оптимістичні новини
Шмигаль: «Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень»
Час відключення світла в Україні скоротиться. На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як зазначив прем'єр, до всіх операторів системи розподілу, тобто обленерго, були доведені ліміти споживання по кожній області.
«Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу – обленерго – доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів – підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%.
Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.
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