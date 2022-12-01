Перейменування станцій кільцевої електрички. Відомі українці бурхливо відреагували

«Укрзалізниці» пропонують перейменувати назви залізниць та зупинки в Києві

Напередодні стало відомо, що «Укрзалізниця» ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві. Мета такого вчинку – позбавити транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду. Натомість у відомих українців виникли питання, чи не варто так само вчинити і з рештою застарілих радянський назв перевізника.

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Зокрема, журналіст Сергій Горбачов вважає: прийшла пора ліквідувати імперські назви залізниць «Південна» та «Південно-Західна». Журналіст пропонує назвати їх відповідно, «Харківська» та «Київська». Однак «Укрзалізниця» відповідає, що буцімто зміни назв не на часі.

«Тобто під час війни робити необов'язкові зміни назв станцій у Києві – на часі, а позбутися імперської відрижки – «не на часі». Може, час Службі безпеки України поцікавитися, чому керівництво «Укрзалізниці» працює на ворога, затято зберігаючи російські імперські назви на території України?», – питає Горбачов.

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Згодом журналіст додав, що отримав реакцію від «Укрзалізниці». Мовляв, о найближчим часом перевізник оприлюднить розроблену ними програму перейменувань, де ця проблема має бути вирішена.

А от журналіст Олександр Рудоманов вважає доцільним перейменування зупинок та ліквідацію радянської символіки на фасадах вокзалів по всій Україні. Він зауважує, що вже звертався з цього приводу до відповідальних осіб.

Нагадаємо, також Україна повністю припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами Співдружності Незалежних Держав.