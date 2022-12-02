Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії

Влада закликає жителів столиці не вмикати відразу усі електроприлади

Столиця поступово наближається до планових відключень. Енергетики вже збільшили ліміт на споживання електроенергії у місті. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на гендиректора Yasno.

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Проте зазначається, що все частіше виникають аварії в енергосистемі. Оскільки містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

Крім того жителі столиці використовують електрообігрівачі, які теж створюють неабияке навантаження на мережу.

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«Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень», – зазначили в КМДА.

Раніше гендиректор Yasno пояснював, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику.

Нагадаємо, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу».

Також ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.