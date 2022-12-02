«Укренерго» подасть позов проти Росії

Розробляється правовий механізм, завдяки якому «Укренерго» зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки

Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків. Про це повідомляє пресслужба оператора.

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«Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків РФ. Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму», – зазначив директор з правових питань «Укренерго» Максим Юрков.

Зазначається, що наразі вже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

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Раніше Гендиректор Yasno пояснив, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику.

Нагадаємо, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу».

Також ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.