Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)

Всього буде виготовлено 84320 штук орденів, медалей та відзнак

Державне управління справами 11 квітня уклало два договори з Банкнотно-монетним двором Національного банку на виготовлення державних нагород. Загальна вартість угод – 148,52 млн грн, повідомляє «Главком» з посилання на систему ProZorro.

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Протягом 2023 року всього буде виготовлено 84320 штук орденів, медалей та відзнак. З них 64,7 тис. відзнак президента «За оборону України», 10 тис. медалей «За військову службі Україні», 3 тис. орденів «За мужність» II ступеня, 2 тис. орденів Богдана Хмельницького II ступеня, 1 тис. орденів Данила Галицького та інші.

дані з системи ProZorro

Крім цього, у переліку відзнак є нагрудні знаки до почесних звань «Заслужений вчитель», «Заслужений донор» і «Заслужений працівник освіти» – всього 200 штук.

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Найдоговартісним є виробництво комплекту ордена «За заслуги» I ступеня – 26 тис. грн. Він складається із знаку, зірки та мініатюри ордена.

Замовник обрав переможцем Банкнотно-монетний двір без проведення тендера. У ProZorro завантажено обґрунтування: «Банкнотно-монетний двір оснащений високотехнологічним обладнанням всесвітньо відомих фірм… В арсеналі можливостей виконання багаторівневого карбування, виготовлення нагород із дорогоцінних металів, оздоблення дорогоцінними каменями, декоративне покриття золотом, сріблом».

Як повідомляв «Главком», у 2022 році Державне управління справами витратило понад 155 млн грн на виготовлення державних нагород понад, у 2021 році – трохи більше 23 млн грн.