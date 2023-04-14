Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
Найдоговартісним є виробництво комплекту ордену «За заслуги» I ступеня – 26 тис. грн
фото з сайту президента

Всього буде виготовлено 84320 штук орденів, медалей та відзнак

Державне управління справами 11 квітня уклало два договори з Банкнотно-монетним двором Національного банку на виготовлення державних нагород. Загальна вартість угод – 148,52 млн грн, повідомляє «Главком» з посилання на систему ProZorro.

Протягом 2023 року всього буде виготовлено 84320 штук орденів, медалей та відзнак. З них 64,7 тис. відзнак президента «За оборону України», 10 тис. медалей «За військову службі Україні», 3 тис. орденів «За мужність» II ступеня, 2 тис. орденів Богдана Хмельницького II ступеня, 1 тис. орденів Данила Галицького та інші.

Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ) фото 1
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ) фото 2
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ) фото 3
дані з системи ProZorro

Крім цього, у переліку відзнак є нагрудні знаки до почесних звань «Заслужений вчитель», «Заслужений донор» і «Заслужений працівник освіти» – всього 200 штук.

Найдоговартісним є виробництво комплекту ордена «За заслуги» I ступеня – 26 тис. грн. Він складається із знаку, зірки та мініатюри ордена.

Замовник обрав переможцем Банкнотно-монетний двір без проведення тендера. У ProZorro завантажено обґрунтування: «Банкнотно-монетний двір оснащений високотехнологічним обладнанням всесвітньо відомих фірм… В арсеналі можливостей виконання багаторівневого карбування, виготовлення нагород із дорогоцінних металів, оздоблення дорогоцінними каменями, декоративне покриття золотом, сріблом».

Як повідомляв «Главком», у 2022 році Державне управління справами витратило понад 155 млн грн на виготовлення державних нагород понад, у 2021 році – трохи більше 23 млн грн.

Читайте також: Незламні воїни, Борис Джонсон і «кварталівці». Кого у 2022-му нагороджував Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
Банкова замовила нову партію орденів та медалей. Які державні нагороди найдорожчі? (документ)
«Дамо по шиї»: мер Черкас та екснардеп відреагували на скандальний допис нардепа Яценка
«Дамо по шиї»: мер Черкас та екснардеп відреагували на скандальний допис нардепа Яценка
Жодного алкоголю й грошей: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно
Жодного алкоголю й грошей: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно
Нардеп опублікував фото з прапором України та втрапив у скандал
Нардеп опублікував фото з прапором України та втрапив у скандал
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити
Найскорботніший день: як провести Страсну п'ятницю і що не можна робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
22K
Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою
21K
Центральний банк Росії поверне собі заморожені активи? ЄС назвав причину
7431
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6730
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
5341
Суд в Гаазі зобов’язав РФ виплатить $5 млрд «Нафтогазу»: Кремль відреагував

Новини

Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту