Депутати зажадали присвоїти «Арені Львів» ім’я Степана Бандери

Львівська обласна рада звернулася з клопотанням до Кабміну та Мінмолодьспорту України

«Арені Львів» можуть присвоїти ім’я Степана Бандери. З таким зверненням депутати Львівської обласної ради звернулись до Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України. Як повідомила у Фейсбук депутатка Львівської обласної ради Ольга Березюк, звернення підтримали 68 депутатів, не голосувало 7.

«Від ЄС запропонували звернення на сесії облради щодо перейменування Стадіону «Арена Львів» на стадіон «імені Степана Бандери», — йдеться у повідомленні.

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5 березня Міський стадіон Тернополя було перейменовано на «Міський стадіон імені Романа Шухевича». Через це рішення обласної ради візит до міста скасував посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.