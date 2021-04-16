СБУ викрила корупційну схему в Одеській залізниці: привласнювали щомісяця 1,5 млн грн (відео)

За версією слідства, схему з нелегального продажу квитків організував один із чиновників служби приміських пасажирських перевезень

Точний розмір збитків має встановити слідство.

Правоохоронці затримали посадовців Одеської залізниці, яких підозрюють в організації нелегального продажу залізничних квитків. За попередніми підрахунками, чиновники щомісяця привласнювали приблизно 1,5 мільйони гривень. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За версією слідства, схему з нелегального продажу квитків організував один із чиновників служби приміських пасажирських перевезень. Готівку від «продажу» учасники оборудки привласнювали, а не передавали до залізничних кас, запевнили в СБУ.

За підрахунками правоохоронців, посадовці щоденно «заробляли» приблизно 50 тисяч гривень. Точний розмір збитків має встановити слідство.

Працівники СБУ затримали підозрюваних під час отримання частини щоденної «виручки». Під час обшуків за місцем проживання та в автівках затриманих вилучили службову документацію, майже 200 тисяч гривень та 3 тисячі доларів. А також комп’ютерну техніку і мобільні термінали, з нібито доказами протиправної діяльності.

Тим часом, СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони.