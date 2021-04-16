СБУ оголосила підозру «заступнику міністра інформації ДНР»

Зловмиснику «світить» до 10 років тюрми

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України оголошено підозру так званому «заступнику міністра інформації ДНР». Як повідомляє пресслужба СБУ, він обвинувачується у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що на посаді «заступника міністра інформації» квазідержавного утворення «ДНР» зловмисник координував діяльність місцевих «засобів масової інформації». Ці псевдоЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України.

Задокументовано, що «посадовець» особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї «руського миру» і «новоросії», закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

За даними сепаратистських сайтів, посаду «заступника міністра інформації ДНР» займає Ольхін Артем Борисович.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР», яка хотіла оселитися в Україні. Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.

Тим часом, у першому кварталі 2021 року за матеріалами СБУ набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України. Зловмисників засуджено за посягання на територіальну цілісність нашої держави і причетність до тероризму, йдеться у пресслужбі відомства.