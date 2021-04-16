СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР», яка хотіла оселитися в Україні

Вирішується питання про оголошення їй підозри у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України

У 2015 році чиновницю окупаційної адміністрації оголосили у розшук за злочини

Служба безпеки України затримала керівницю так званого «управління культури, молоді та спорту» окупаційної адміністрації Довжанська на пункті пропуску «Мілове». Вона їхала до України для зміни прізвища та планувала тут оселитися. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи», – йдеться у повідомленні.

У 2015 році чиновницю окупаційної адміністрації оголосили у розшук за злочини передбачені частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про оголошення їй підозри у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.

Тим часом, у першому кварталі 2021 року за матеріалами СБУ набули чинності понад 80 обвинувальних вироків за злочини проти основ національної безпеки України. Зловмисників засуджено за посягання на територіальну цілісність нашої держави і причетність до тероризму, йдеться у пресслужбі відомства.

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