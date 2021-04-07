Кошулинський став дідусем

Донька подарувала Кошулинському онука

Сьогодні, 7 квітня, у колишнього нардепа, представника Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Руслана Кошулинського народився онук. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

«В дорозі між Львовом та Івано-Франківськом Руслан Кошулинський отримав щасливу новину – він вперше став дідусем, доня подарувала йому на Благовіщення внука-козака», – написав Тягнибок.

Нагадаємо, Кошулинський брав участь у довиборах до парламенту на окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Центральна виборча комісія сьогодні повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Проте відомо, що перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. На другому місці представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце займає представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Руслан Кошулинський (28,86%).

Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

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