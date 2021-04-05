Стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати виборів на Франківщині

Голова ЦВК підтвердив, що є багато сигналів про порушення, серед них і факти зникнення виборчих бюлетенів

Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення. Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко.

Повідомляється, що голова окружної виборчої комісії 87 округу прозвітував про її роботу, але доповідь викликала багато питань. За словами Діденка, є багато сигналів про порушення, серед них і факти зникнення виборчих бюлетенів

«Закликаємо правоохоронні органи якомога швидше провести неупереджене розслідування і притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК і в межах своїх повноважень встановлювати результати виборів з урахуванням судових рішень, які набудуть законної чинності», - зазначив Діденко.

Напередодні стало відомо, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

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