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Кремлівський «вирок» українському правозахиснику Максиму Буткевичу: МЗС відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремлівський «вирок» українському правозахиснику Максиму Буткевичу: МЗС відреагувало
Буткевич перебуває в полоні окупантів
фото: detector.media

У МЗС закликали міжнародне співтовариство засудити дії окупантів

Так званий суд російської адміністрації на тимчасово окупованій території в Луганській області України засудив до 13 років позбавлення волі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича, а також до інших строків двох інших громадян України.

Міністерства закордонних справ України назвало дані «вироки» політичною розправою.

«Фейковий судовий процес, зрежисований у Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки незаконні та нікчемні», – наголосили у відомстві.

У МЗС також закликали міжнародне співтовариство засудити такі дії окупантів та вимагати від країни-агресора повного звільнення не лише Буткевича та двох українців, а й інших громадян України, яких незаконно ув'язнили росіяни.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, українського правозахисника Максима Буткевича, який потрапив у полон на Луганщині, і ще двох українців так званий суд окупованого Донбасу засудив до 13 років колонії суворого режиму.

Теги: МЗС правозахисники суд «ЛНР» вирок звільнення росіяни

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