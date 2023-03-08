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В Одесі з'явився мурал на честь розстріляного полоненого захисника (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі з'явився мурал на честь розстріляного полоненого захисника (фото)
Мурал на честь страченого українського військовослужбовця
фото: «Думская»

Стінопис намалювали відомі одеські художники

В історичній частині Одеси з'явився мурал із обличчям героя, якого стратили російські загарбники й останніми словами якого були «Слава Україні». Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Стінопис зі стилізованим зображенням українського захисника на фоні прапора з'явився на вулиці Середньофонтанська, біля однойменного торговельного центру.

Як повідомляє місцеве видання «Думская», мурал намалювали вуличні художники з команди LBWS. Вона відома одеситам за малюнками колоритних упізнаваних патріотичних котиків, які стали одним із символів незламності міста.

В Одесі з'явився мурал на честь розстріляного полоненого захисника (фото) фото 1
фото: Instagram / lbws_168

Нагадаємо, що російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого

Генштаб попередньо ідентифікував розстріляного окупантами героя. Воїн був військовослужбовцем 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Оперативного командування «Північ» Тимофій Миколайович Шадура. Однак журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що розстріляним окупантами воїном є Мацієвський Олександр Ігоревич.

Теги: військові Одеса мурал

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