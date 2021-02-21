Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА
Упівець Роман Пастернак помер у віці 93 роки
Віддати шану померлому прийшли не лише рідні, а і криворізькі учасники бойових дій у Донецькій та Луганській областях України
У суботу 20 лютого, в Кривому Розі попрощались із Романом Пастернаком, воїном Української повстанської армії.
Як пише «Перший Криворізький», Пастернак був останнім бійцем УПА, який жив у Кривому Розі.
Віддати шану померлому прийшли не лише рідні, а і криворізькі учасники бойових дій у Донецькій та Луганській областях України.
Упівець Пастернак відійшов у вічність у віці 93 роки.
Роман Пастернак разом із братом Василем із 1943 року воював спочатку у Червоній Армії, а потім потрапив у полон. Коли втік звідти – направився у лави УПА.
За життя Пастернак розповідав, що кілька років йому довелось переховуватися у лісах.
Роман Пастернак мав позивний Сокіл. У 1947 році знову потрапив у полон, тепер вже в радянський, був засуджений. 10 років провів на поселенні, де одружився і у 1960 році приїхав на Криворіжжя.
Нагадаємо, у лютому померла учасниця армії ОУН-УПА, мисткиня Ольга Горинь.
Також повідомлялося, що на Прикарпатті відновили криївку, в якій героїчно загинули повстанці УПА.