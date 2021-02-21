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    Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА

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    <p>Упівець Роман Пастернак помер у віці 93 роки</p> - Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА

    Упівець Роман Пастернак помер у віці 93 роки

    Віддати шану померлому прийшли не лише рідні, а і криворізькі учасники бойових дій у Донецькій та Луганській областях України

    У суботу 20 лютого, в Кривому Розі попрощались із Романом Пастернаком, воїном Української повстанської армії.

    Як пише «Перший Криворізький», Пастернак був останнім бійцем УПА, який жив у Кривому Розі.

    Віддати шану померлому прийшли не лише рідні, а і криворізькі учасники бойових дій у Донецькій та Луганській областях України.

    Упівець Пастернак відійшов у вічність у віці 93 роки.

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    Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА
    Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА
    Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА
    Кривий Ріг попрощався з останнім в місті воїном УПА
    Фото: Перший Криворізький

    Роман Пастернак разом із братом Василем із 1943 року воював спочатку у Червоній Армії, а потім потрапив у полон. Коли втік звідти – направився у лави УПА.

    За життя Пастернак розповідав, що кілька років йому довелось переховуватися у лісах.

    Роман Пастернак мав позивний Сокіл. У 1947 році знову потрапив у полон, тепер вже в радянський, був засуджений. 10 років провів на поселенні, де одружився і у 1960 році приїхав на Криворіжжя.

    Нагадаємо, у лютому померла учасниця армії ОУН-УПА, мисткиня Ольга Горинь.

    Також повідомлялося, що на Прикарпатті відновили криївку, в якій героїчно загинули повстанці УПА.

    Теги: ветеран ОУН-УПА Кривий Ріг Дніпропетровщина
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