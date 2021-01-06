На Прикарпатті відновили криївку, в якій героїчно загинули повстанці УПА

Повстанці у 1951 році не пристали на пропозицію здатися, а до останнього палили архіви та давали відсіч

У селі Великий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області відновили криївку, в якій загинули троє повстанців УПА.

Про це в коментарі для місцевої телерадіокомпанії «НТК» повідомив громадський діяч Геннадій Романюк.

«Ця криївка важлива тим, що тут загинули наші найвищі провідники, коли підпілля майже завершило боротьбу», –заявив Романюк.

Громадська активістка Ольга Баранецька додала, що в бункері до зимівлі 1951 року готувались троє повстанців: провідник Іван Кулик – Сірий, який був родом з Донеччини, Юрій Дронюк-Яр та його дружина Анна Дронюк-Муха.

Усі троє повстанців загинули через зрадника Кірова, якого завербувало МГБ.

«Повстанці не пристали на пропозицію здатися. До останнього палили архіви та давали відсіч», – зазначає Баранецька.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА.