Львівська облрада закликала Зеленського повернути Бандері звання Героя України

Депутати вважають, що рішення суду, який скасував указ президента про присвоєння звання Бандері, було заполітизованим

Львівська обласна рада закликала президента Володимира Зеленського та Верховну Раду повернути звання Героя України Степанові Бандері.

Про це йдеться у зверненні облради.

Депутати вважають, що рішення Донецького окружного адміністративного суду, який скасував указ президента про присвоєння звання Бандері, було заполітизованим.

«Діяльність Степана Бандери символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу, а його ім’я стало символом українського національно-визвольного руху. За незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу, президент України присвоїв у 2010 році звання Героя України Степанові Бандері. А втім Донецький окружний адміністративний суд цей указ президента про присвоєння звання визнав незаконним і скасував», – йдеться у зверненні.

На завершення депутати закликали Зеленського знову надати Бандері звання Героя України.

До слова, у Черкасах може з’явитися вулиця Бандери.

Нагадаємо, 1 січня сотні людей взяли участь в акції націоналістів до Дня народження Степана Бандери, яка відбулася у Києві.