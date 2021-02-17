  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Львівська облрада закликала Зеленського повернути Бандері звання Героя України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Діяльність Степана Бандери символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу,, відзначають львівські депутати - Львівська облрада закликала Зеленського повернути Бандері звання Героя України
    Діяльність Степана Бандери символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу,, відзначають львівські депутати

    Депутати вважають, що рішення суду, який скасував указ президента про присвоєння звання Бандері, було заполітизованим

    Львівська обласна рада закликала президента Володимира Зеленського та Верховну Раду повернути звання Героя України Степанові Бандері.

    Про це йдеться у зверненні облради.

    Депутати вважають, що рішення Донецького окружного адміністративного суду, який скасував указ президента про присвоєння звання Бандері, було заполітизованим.

    «Діяльність Степана Бандери символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу, а його ім’я стало символом українського національно-визвольного руху. За незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу, президент України присвоїв у 2010 році звання Героя України Степанові Бандері. А втім Донецький окружний адміністративний суд цей указ президента про присвоєння звання визнав незаконним і скасував», – йдеться у зверненні.

    На завершення депутати закликали Зеленського знову надати Бандері звання Героя України.

    До слова, у Черкасах може з’явитися вулиця Бандери.

    Нагадаємо, 1 січня сотні людей взяли участь в акції націоналістів до Дня народження Степана Бандери, яка відбулася у Києві.

    Теги: Верховна Рада депутат Львів ОУН-УПА звання героя Степан Бандера президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies