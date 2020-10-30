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    Події в Україні

    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА

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    Агітаційні матеріали УПА знайшов&nbsp;археолог-аматор - На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    Агітаційні матеріали УПА знайшов археолог-аматор
    Фото: Арміяінформ

    У гільзі від італійського снаряда, що була закрита дерев’яною пробкою, понад сім десятиліть у землі пролежали три друковані артефакти

    У лісі неподалік урочища «Криниченька» на території хутора Соболів Житомирщини археолог-аматор знайшов гільзу від снаряду УПА.

    Про це розповів виконувач обов’язків директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький, пише Арміяінформ

    Зазначається, що гільза є черговим прямим свідченням того, наскільки на Житомирщині був поширеним повстанський рух.

    «У гільзі від італійського снаряда, що була закрита дерев’яною пробкою, понад сім десятиліть у землі пролежали три друковані артефакти: газета «Зов крови» за 1947 рік, листівка «Українська молодь!» і буклетик «За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?», – зазначив історик.

    За його словами, це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях.

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    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА
    На Житомирщині у гільзі від снаряду знайшли друковані агітматеріали УПА

    «Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл», – розповів Галицький.

    За словами історика, останній бій, у якому полягли троє вояків УПА, відбувся під Глуховим Другим у 1952 році.

    історія ОУН-УПА Житомирщина археолог археологія
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