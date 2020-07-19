Чому Віктор Ющенко був найбільш незалежним очільником Нацбанку

Якщо Ющенку щось не подобалося, то він міг так заховатися, що потім його ніхто не міг знайти

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Я знаю практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Некоторых достаточно близко. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У того что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала где-то найти. В буквальном смысле слова.

Если ему что-то не нравилось в окружающей среде, он начинал прятаться. Уезжал куда-то в командировку, сидел у себя в Безрадичах среди пыльных прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою.

глава обладминистрации как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Что-то ему надо было. Сказал, что за 2 дня дозвониться не получилось ни разу. Не знаю как Леониду Кучме удавалось его отлавливать. И удавалось ли вообще. Не говоря уже о министрах.

Можно было конечно пробиться к нему в кабинет на втором этаже по Институтской. Если переждать все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые сидели там с утра до вечера, часами.

Виктор Андреевич назначал им встречи и всегда опаздывал. На час-полтора. Быстро заходил, целовал каждого. Зараз, зараз. Чекай, чекай. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний в его кабинете были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20 минимум, если начать выносить. Вряд ли их кто-то читал когда-то, включая самого Ющенко, но посетителю эта картина ясно давала понять. Тут люди работают, а ты со своими проблемами припёрся. А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканый портфель. В таких офицеры раньше держали бутылку водки и смену белья, а интеллигенты, томик Пушкина и презервативы. Виктор Андреевич в нем держал кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни.

В самые кульминационные моменты разговора он этот портфель открывал. Долго в нём копался под столом. Доставал пачку бумаг. Поправлял манжеты с запонками. Ставил локти на стол. Дивись, шо я тобi скажу. Через 40 минут ошарашенный государственным масштабом посетитель, которому за всё это время не удавалось вставить ни слова, заключался в крепкое дружеское объятие, и отправлялся в ночь. Осознав навсегда, что тот мелкий вопрос, с которым он приходил, просто не стоит ни одной секунды времени такого великого человека…

PS. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка. Не ищите здесь негатива.

Джерело: блог Олександра Деркача

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