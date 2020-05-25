СБУ підтвердила відкриття справи щодо можливої держзради Єрмака і Кучми



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Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у відповідь на запит «Укрінформу» стосовно інформації про відкриття провадження щодо Андрія Єрмака і Леоніда Кучми, яку раніше оприлюднив народний депутат Володимир В'ятрович.

«Повідомляємо, що на виконання рішення Шевченківського районого суду м. Києва від 23 квітня 2020 та на підставі звернення від 13 березня2020 народного депутата України Володимира В’ятровича щодо ймовірного вчинення кримінального порушення, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України, Головним слідчим управлінням СБУ внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зазначеному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не здійснювалось», - йдеться у документі, наданому агентству.

Крім того, відповідно до ст.222 КПК, детальні відомості досудового розслідування наразі розголошенню не підлягають, додали в СБУ.

Як повідомлялося, за інформацією народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира В’ятровича Служба безпеки України почала кримінальне провадження щодо можливої державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську.

«СБУ нарешті відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради «окремими представниками української делегації» на переговорах у Мінську. Шкода, що СБУ соромиться прямо назвати прізвища вказаних у моєму зверненні «окремих представників», адже йдеться про голову офісу президента Андрія Єрмака і другого президента України Леоніда Кучму. А ще шкода, що СБУ не вчинила за законом одразу після мого звернення, і мені довелося звертатися до суду», – написав В’ятрович у Facebook.

Нагадаємо, у березні В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.