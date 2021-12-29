Новий рік 2022: у поліції анонсували посилення заходів безпеки

Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах

Під час масових заходів у новорічну ніч публічний порядок забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України. Як зазначає пресслужба Нацполіції, святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що робота правоохоронців буде спрямована на запобігання випадків порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Крім того, важливо забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей, адже, за його словами, щороку чимало громадян травмуються внаслідок небезпечних забав.

Він акцентував на необхідності налагодження чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо планування спільних безпекових заходів. Водночас робота ситуаційних центрів підрозділів поліції в областях буде організована на постійний моніторинг оперативної обстановки.

«Інше наше завдання – забезпечити належний контроль і реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Кожного року ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, які пов’язані з травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними і часто травмуються. Тож ми маємо провести всі профілактичні заходи для безпеки людей», - зазначив Клименко.

Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.