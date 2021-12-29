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    Поліція зловила в зоні ЧАЕС юних екстремалів (фото)

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    18-річні мешканці міста Миколаїв незаконно проникли на територію зони ЧАЕС - Поліція зловила в зоні ЧАЕС юних екстремалів (фото)
    18-річні мешканці міста Миколаїв незаконно проникли на територію зони ЧАЕС
    фото: Нацполіція

    Туристам-екстремалам загрожує штраф

    25 грудня під час патрулювання території зони відчуження працівники відділу поліції №1 (м. Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції виявили двох юнаків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

    Як повідомлялося, нещодавно на одному з контрольно-пропускних пунктів зони радіоактивного забруднення ЧАЕС працівники Вишгородського районного управління поліції під час перевірки легкового автомобіля виявили роги лося.

    59-річний житель міста Славутич у салоні автомобіля намагався вивезти роги лося за межі безумовного відселення без передбаченого законом дозволу та дозиметричного контролю.

    Теги: Національна поліція України ЧАЕС Чорнобильська зона туризм Київщина
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    Поліція зловила в зоні ЧАЕС юних екстремалів (фото)