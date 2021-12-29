Поліція зловила в зоні ЧАЕС юних екстремалів (фото)

Туристам-екстремалам загрожує штраф

25 грудня під час патрулювання території зони відчуження працівники відділу поліції №1 (м. Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції виявили двох юнаків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, нещодавно на одному з контрольно-пропускних пунктів зони радіоактивного забруднення ЧАЕС працівники Вишгородського районного управління поліції під час перевірки легкового автомобіля виявили роги лося.

59-річний житель міста Славутич у салоні автомобіля намагався вивезти роги лося за межі безумовного відселення без передбаченого законом дозволу та дозиметричного контролю.