Новорічні свята в Києві: у програмі майже три сотні заходів

У Києві проходять новорічні вистави, свята для дітей, виставки

У Києві тривають зимові свята, у програмі понад 270 новорічно-різдвяних заходів, які відбуваються в усіх районах столиці. Повний перелік затверджено розпорядженням КМДА № 2657, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Новорічні локації

Так, у всіх 10 районах столиці встановлені новорічні ялинки: біля будівель районних державних адміністрацій у Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському районах та в парках міста, зокрема, Голосіївському парку, парках Відрадний та ім. Миколи Зерова у Солом’янському районі, парку «Совки» у Святошинському районі, парку «Перемога» у Дніпровському районі, парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі, парку імені Тараса Шевченка, сквері ім. Марії Заньковецької на Печерську.

На локації біля Арки дружби народів гостей, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом, чекає новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.

Головна ялинка країни, яку прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола, урочисто відкрита на Софійській площі. Навколо новорічного дерева – найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників. Поруч облаштовано фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працює ковзанка у вигляді тунелю, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.

На Контрактовій площі відкрита святкова локація «Різдво на Подолі» із льодовою ковзанкою, великою сніговою гіркою, атракціонами, резиденцію Святого Миколая, фуд-зоною з будиночками у стилі європейських ярмарків.

Театральні вистави та виставки

8 муніципальних театрів представляють 212 вистав, на які запросять близько 30 тисяч маленьких глядачів – із дотриманням вимог щодо обмеження кількості глядацьких місць під час пандемії. Перед початком вистав гостей чекають розважальні програми, різдвяні святкові фотозони, цікаві квести та веселі ігрові програми.

Також у бібліотеках і музеях міста тривають різноманітні книжкові виставки, майстер-класи та святкові акції. А під час зимових канікул в культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах відбуваються різдвяно-новорічні свята для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з числа учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти Києва.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

Зазначимо, що відвідувачі та організатори масових заходів у період карантину мають дотримуватися низки правил.

Киян та гостей міста закликають під час святкувань не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.