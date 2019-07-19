Вбивство Шеремета: поліція допитала ексгенпрокурора Шокіна



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Колишній генпрокурор України Віктор Шокін

Раніше Шокін заявив в інтерв'ю ЗМІ, що замовником вбивства є український чиновник, який і досі знаходиться при владі

Колишнього генпрокурора Віктора Шокіна днями допитали слідчі Національної поліції України у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Громадському повідомила головна редакторка «Слідство.Інфо» Анна Бабінець. Інформацію на брифінгу підтвердив речник МВС Артем Шевченко.

Бабінець нагадала, що на початку липня цього року Шокін заявив в інтерв'ю одному зі ЗМІ, що замовником вбивства є український чиновник, який і досі знаходиться при владі, і що справа Шеремета пов'язана зі справою Гонгадзе.

«Наскільки мені відомо, він (Віктор Шокін — ред.) відповів на всі питання поліції і сказав, але далі ця історія не продовжилася. Як мінімум треба було хоча б спочатку виїхати на місце, оскільки дуже багато невідповідностей у тому, що він говорив […] Тобто, власне, на місці, а не в кабінетному допиті, мені здається, можна було б з’ясувати більше», — розповіла Бабінець.

За словами Шевченка, колишнього генпрокурора допитали слідчі Нацполіціі у справі Шеремета «щодо відомостей, викладених ним в одному з останніх своїх публічних інтерв'ю».

«Відомості, які отримало слідство у пана Шокіна, будуть перевірятися у ході подальших слідчих дій під час розслідування цього кримінального провадження», — сказав Шевченко.

Він також додав, що підозрювані у справі про вбивство Шеремета ще не встановлені та просив журналістів «не підходити до розкриття такого складного, особливо тяжкого злочину, як до якоїсь календарної дати».

На початку липня 2019 року колишній генпрокурор Віктор Шокін заявив інтерв'ю одному зі ЗМІ, що «практично впевнений», хто замовив вбивство журналіста Павла Шеремета. За його словами, ця особа, «займала раніше і займає зараз досить високий пост» і що справа Шеремета пов'язана зі справою Гонгадзе.