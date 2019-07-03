Ляшко: шанси прийняти закон про кастрацію педофілів зросли



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Комітет Ради схвалив законопроект про реєстр і кастрацію педофілів

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №6449 команди Радикальної партії про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Про це написав Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше політику вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання ВР з цих питань через збільшення випадків сексуального насильства над дітьми. Останньою краплею, яка змусила депутатів розглянути законопроекти Ляшко дворічної давності, стало згвалтування і вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Законопроект Ляшко передбачає: створення відкритого публічного реєстру педофілів, примусову (а не добровільну!) хімічну кастрацію педофілів, довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів, заборона на дострокове звільнення педофілів з в'язниці, 15 років в'язниці (замість 10, як зараз) за насильницькі сексуальні злочини проти дітей.

«Два роки нашої боротьби дали нарешті результат! На вимогу нашої команди на наступному тижні навіть відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду тільки цих законопроектів. Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід. Захистимо наших дітей», - закликав колег Ляшко.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів також рекомендував винести в сесійний зал законопроект №6607 про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомлялось, у цьому році в Україні було вбито понад 50 дітей. Нацполіція наголошувала на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей. Зокрема, дані осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно дітей, повинні вноситися до Єдиного реєстру поліції. На цьому наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 24 червня, під час брифінгу у Вінниці. «Вбивство дівчинки на Одещині сколихнуло всю країну. Відтак, аби захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини зазначеної категорії», - наголосив Князєв.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся. Його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі. Сьогодні у поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився брат вітчима хлопчика. Також у поліції розповіли жахливі подробиці злочину.