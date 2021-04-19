Любов за контрактом: в Україні стали частіше укладати шлюбні договори

У 2020 році в Українi було укладено 7458 шлюбних контрактів

Три роки тому шлюбний договiр підписувала лише одна з сорока пар, а тепер – майже кожна двадцята

В Україні поступово зростає відсоток пар, що вкладають шлюбні контракти. У 2020 році в Українi було укладено 167974 шлюби і 7458 шлюбних контрактів. Це на 7% бiльше, нiж у 2019-му. Таку інформацію оприлюднив сервіс моніторингу «Опендатабот», посилаючись на данi Державної служби статистики та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як йдеться у матеріалі, якщо у 2018-му роцi співвідношення кількості зареєстрованих шлюбів до кількості контрактів становило 2,68%, то у 2020 роцi цей показник збiльшився до 4,44%.

«Інакше кажучи, три роки тому шлюбний договiр підписувала лише одна з сорока новостворених пар, а тепер – майже кожна двадцята», – додають у сервісі.

Нагадаємо, Міністерство юстиції створило електронний портал для подачі заяв про реєстрацію шлюбу онлайн. «Сучасний онлайн-ресурс від Мін’юсту дозволяє усім охочим не виходячи з дому скористатися переліком послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, подати заяву на одруження», – розповіли представники міністерства.