  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Любов за контрактом: в Україні стали частіше укладати шлюбні договори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У 2020 році в Українi було укладено 7458 шлюбних контрактів - Любов за контрактом: в Україні стали частіше укладати шлюбні договори
    У 2020 році в Українi було укладено 7458 шлюбних контрактів
    Фото з відкритих джерел

    Три роки тому шлюбний договiр підписувала лише одна з сорока пар, а тепер – майже кожна двадцята

    В Україні поступово зростає відсоток пар, що вкладають шлюбні контракти. У 2020 році в Українi було укладено 167974 шлюби і 7458 шлюбних контрактів. Це на 7% бiльше, нiж у 2019-му. Таку інформацію оприлюднив сервіс моніторингу «Опендатабот», посилаючись на данi Державної служби статистики та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

    Як йдеться у матеріалі, якщо у 2018-му роцi співвідношення кількості зареєстрованих шлюбів до кількості контрактів становило 2,68%, то у 2020 роцi цей показник збiльшився до 4,44%.

    «Інакше кажучи, три роки тому шлюбний договiр підписувала лише одна з сорока новостворених пар, а тепер – майже кожна двадцята», – додають у сервісі.

    Нагадаємо, Міністерство юстиції створило електронний портал для подачі заяв про реєстрацію шлюбу онлайн. «Сучасний онлайн-ресурс від Мін’юсту дозволяє усім охочим не виходячи з дому скористатися переліком послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, подати заяву на одруження», – розповіли представники міністерства.

    Теги: Міністерство юстиції шлюб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies