Мін'юст пояснив, як подати онлайн-заяву на шлюб

Перш за все молодятам треба обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити три прості кроки

Міністерство юстиції створило електронний портал для подачі заяв про реєстрацію шлюбу онлайн. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«Сучасний онлайн-ресурс від Мін’юсту дозволяє усім охочим не виходячи з дому скористатися переліком послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, подати заяву на одруження»,– розповіли представники міністерства.

Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:

Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;

Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;

Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, – документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

У Мін'юсті нагадали, що в разі, якщо заява не була підписана електронним цифровим підписом, молодятам необхідно не пізніше 3 робочих днів після отримання повідомлення про результати її розгляду звернутись особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для підписання заяви, сформованої на підставі звернення та пред’явлення оригіналів необхідних документів.