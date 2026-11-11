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Міноборони розкрило масштаб українського ОПК: скільки людей і компаній працюють у галузі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони розкрило масштаб українського ОПК: скільки людей і компаній працюють у галузі
Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр заявила, що в українському оборонно-промисловому комплексі працюють понад 300 тис. осіб
скриншот з відео

Українська оборонна промисловість об'єднала понад 300 тис. працівників, а приватні компанії стали важливою частиною виробництва озброєння та військової техніки

Кількість підприємств українського оборонно-промислового комплексу наближається до 2 тис., а загальна чисельність працівників галузі перевищила 300 тис. осіб. Значну частину виробництва озброєння та військової техніки забезпечують приватні компанії, які почали активно розвиватися після початку російської агресії у 2014 році. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час форуму «Всеохопна оборона», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами посадовиці, до 2014 року український оборонно-промисловий комплекс значною мірою спирався на державні підприємства. Саме вони становили основу виробництва озброєння та військової техніки.

Однак після початку російської агресії структура галузі поступово змінилася. В Україні почали з'являтися приватні виробники, які спочатку працювали над забезпеченням окремих військових підрозділів необхідною технікою та обладнанням.

Згодом частина таких ініціатив перетворилася на повноцінні підприємства, які отримали можливість виконувати державні оборонні замовлення.

«На сьогодні в нас у секторі працює понад 300 тис. людей, постійно виникають нові компанії. У нас розвинувся потужний приватний сектор, який працює над різними видами нового озброєння», – зазначила Гвоздяр.

Заступниця міністра наголосила, що розвиток приватного оборонного виробництва став одним із проявів суспільного спротиву російській агресії. За її словами, українці прагнуть не лише підтримувати військових із тилу, а й безпосередньо долучатися до забезпечення армії необхідним озброєнням.

Саме така зацікавленість громадян і підприємців сприяла появі нових компаній, які спеціалізуються на розробці та виробництві військової техніки.

Водночас Гвоздяр звернула увагу на прискорений розвиток військових технологій після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, вона згадала FPV-дрони та безпілотні човни, які стали одними з напрямів технологічного розвитку українського оборонного сектору.

Розширення приватного виробництва також змінило структуру українського ОПК. Поряд із державними підприємствами в галузі працюють компанії, які займаються створенням нових видів озброєння та військової техніки.

За наведеними посадовицею даними, кількість таких виробників уже наближається до двох тисяч. При цьому нові підприємства продовжують з'являтися, а загальна чисельність зайнятих у секторі перевищує 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше голова Національної асоціації оборонної промисловості України (Naudi) Сергій Пашинський заявив, що приватний оборонно-промисловий комплекс випередив державний сектор за обсягами поставок продукції. За його словами, серед десяти найбільших оборонних компаній України немає жодного державного підприємства

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Теги: озброєння Міноборони Україна

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