Протиповітряна оборона України під загрозою через війну на Близькому Сході – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Протиповітряна оборона України під загрозою через війну на Близькому Сході – Politico
Використання ракет для Patriot на Близькому Сході може скоротити майбутні поставки для Києва
фото: Reuters (ілюстративне)

Україна може опинитися перед ще гострішим дефіцитом ракет для ППО найближчими місяцями

Війна Сполучених Штатів проти Ірану може поставити під загрозу здатність України захищатися від російських ракетних атак. Це повʼязано з тим, що США та їхні союзники активно витрачають запаси ракет для Patriot, які потребує Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що США та союзники з країн Перської затоки за час операції проти Ірану використали сотні ракет системи Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет і безпілотників. За оцінками аналітиків, лише за перші тижні війни могло бути випущено до тисячі ракет-перехоплювачів типу PAC-3.

За інформацією Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, Іран запустив по країні понад 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та вісім крилатих ракет. Більшість з них була збита американськими системами ППО, зокрема комплексами Patriot та Terminal High Altitude Area Defense.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема нестачі ракет існувала й раніше, але новий конфлікт може значно погіршити ситуацію. За його словами, війна на Близькому Сході зменшить можливості отримати більше ракет для української протиповітряної оборони.

Європейські чиновники також побоюються, що російський диктатор Володимир Путін може скористатися ситуацією навколо Ірану, посиливши атаки на українську інфраструктуру, поки США та їхні партнери відволікатимуться на інший конфлікт.

Варто зазначити, що американська оборонна компанія Lockheed Martin погодилася збільшити виробництво ракет Patriot майже утричі – приблизно з 600 на рік до близько 2000. Проте експерти попереджають, що для повного нарощування потужностей знадобиться кілька років.

Деякі європейські чиновники побоюються, що Вашингтон може переглянути або скоротити постачання, що створить додаткові можливості для Росії на фронті. Експерти попереджають, що Україна може опинитися перед ще гострішим дефіцитом ракет для ППО вже найближчими місяцями. Це, своєю чергою, може посилити загрозу від російських балістичних ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, країни Перської затоки можуть опинитися на межі вичерпання запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони через регулярні атаки Ірану. США поінформовані про проблему, однак поки що не надали союзникам необхідної допомоги.

До слова, Європейський Союз майже вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони, які передавали Україні для захисту від російських атак.

