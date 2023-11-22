Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки

Ожеледиця очікується майже по всій країні, окрім півдня

22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця

На сьогодні, 22 листопада, в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними Українського гідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікується майже по всій країні, окрім півдня.

«22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця», – йдеться у попередженні.

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Через це І рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій Україні, окрім таких областей:

Одеської;

Миколаївської;

Херсонської;

Запорізької;

та АР Крим.

Нагадаємо, у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Фото «Главком» публікував тут.