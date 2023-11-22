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Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки
Ожеледиця очікується майже по всій країні, окрім півдня
фото ілюстративне

22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця

На сьогодні, 22 листопада, в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними Українського гідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікується майже по всій країні, окрім півдня.

«22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця», – йдеться у попередженні.

Через це І рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій Україні, окрім таких областей:

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Херсонської;
  • Запорізької;
  • та АР Крим.
Майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки фото 1

Нагадаємо, у ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Фото «Главком» публікував тут.

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Теги: погода прогноз погоди Україна

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