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У Києві випав перший сніг (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Києві випав перший сніг (фото)
Сніг випав майже у всіх районах, а на дорогах спостерігається ожеледиця
фото: glavcom.ua

Опади очікують на киян і сьогодні, 22 листопада

У ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Фото засніженої столиці публікує «Главком».

Сніг почав падати близько 19:00 вівторка, 21 листопада, і накрив білою ковдрою майже усі райони, а на дорогах спостерігається ожеледиця.

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Перший сніг у Києві
фото: glavcom.ua

Київська міська військова адміністрація попередила про погіршення погоди сьогодні, 22 листопада, у Києві, очікуються опади та мінусова температура. У КМВА наголосили, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Перший сніг у Києві. Квіти на столичних Позняках
Перший сніг у Києві. Квіти на столичних Позняках
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

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Теги: Київ снігопад погода

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