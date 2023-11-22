У Києві випав перший сніг (фото)
Опади очікують на киян і сьогодні, 22 листопада
У ніч на середу, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Фото засніженої столиці публікує «Главком».
Сніг почав падати близько 19:00 вівторка, 21 листопада, і накрив білою ковдрою майже усі райони, а на дорогах спостерігається ожеледиця.
Київська міська військова адміністрація попередила про погіршення погоди сьогодні, 22 листопада, у Києві, очікуються опади та мінусова температура. У КМВА наголосили, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, у Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні. Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.
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