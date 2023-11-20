Погодні умови починають гальмувати бойові дії в Україні – ISW

Найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше через настання холодної зимової погоди

Українські та російські війська продовжують бойові дії на сході та півдні України. На заваді стає дощова погода, яка уповільнює темпи бойових дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що погана погода заважає використанню бронетехніки на заході Запорізької області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

Міністерство оборони Великобританії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп'янському та Авдіївському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

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Там додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

«Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а тривала дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки», – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, українська армія продовжила наступальні операції на заході Запорізької області та контратакувала поблизу Авдіївки.

До слова, українська війська вже посунули ЗС РФ на 3–8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ мають успіх, але все сталося із затримкою через дії окупантів.