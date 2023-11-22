Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада

У регіонах, крім північного сходу та сходу передбачається мокрий сніг

22 листопада, в Україні буде прохолодна погода. У більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також – ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні 22 листопада буде хмарно. У регіонах, крім північного сходу та сходу передбачається невеликий та мокрий сніг. На півдні переважатимуть дощі. У західних та центральних областях буде подекуди ожеледь. На заході країни вночі та вранці місцями буде туман.

На півночі температура повітря протягом доби становитиме 1-6° морозу. На сході стовпчики термометрів покажуть 6-11° морозу. На решті території країни синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла. Вдень буде тепліше на півдні країни: 0-5° тепла.

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У Києві та в області у середу буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі та вдень становитиме 1-6° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу.

Як повідомлялося, 22 листопада у столиці оголошено перший рівень небезпеки.