Головна Новини
search button user button menu button

Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада
фото з відкритих джерел

У регіонах, крім північного сходу та сходу передбачається мокрий сніг

22 листопада, в Україні буде прохолодна погода. У більшості регіонів очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також – ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 22 листопада буде хмарно. У регіонах, крім північного сходу та сходу передбачається невеликий та мокрий сніг. На півдні переважатимуть дощі. У західних та центральних областях буде подекуди ожеледь. На заході країни вночі та вранці місцями буде туман.

На півночі температура повітря протягом доби становитиме 1-6° морозу. На сході стовпчики термометрів покажуть 6-11° морозу. На решті території країни синоптики прогнозують від 3° морозу до 2° тепла. Вдень буде тепліше на півдні країни: 0-5° тепла.

Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада фото 1

У Києві та в області у середу буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В області температура повітря вночі та вдень становитиме 1-6° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу.

Як повідомлялося, 22 листопада у столиці оголошено перший рівень небезпеки.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
2 листопада, 05:01
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
5 листопада, 04:47
У східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду
Синоптикиня попередила українців про небезпеку 9 листопада
8 листопада, 18:32
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
19 листопада, 04:22
На заході Європи вирує ураган Кіаран
У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України
3 листопада, 07:52
Вітер повалив огорожу на вул. Драгоманова
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)
28 жовтня, 09:14
На Русанівці вітер зламав дерево і обірвав лінію електропередачі
У столиці вже є перші жертви буревію
28 жовтня, 11:17
У столиці виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева
У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням
28 жовтня, 15:12
Автори статті вважають, що США мають спонукати Україну до перемовин
Авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні
18 листопада, 19:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7287
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua