«Максимально економимо світло». Голова ОДА розповів, як живе прифронтове Запоріжжя

В області проводять тимчасові відключення світла, щоби зменшити навантаження на електромережу

Голова Запорізької обладміністрації Олександр Старух розповів, що прифронтове Запоріжжя максимально економить електроенергію у темну пору доби. Про це Старух повідомив на своїй сторінці в Telegram.

«Запорізький регіон – місце, де вироблялась велика кількість електрики завдяки найбільшим в Європі атомній і тепловій станціям. Їх роботу зупинили постійні обстріли окупантів. В єдиній українській енергосистемі ми всі залежимо один від одного, і для того, щоб забезпечити безперебійну роботу енергомережі по всій країні прифронтове Запоріжжя економить у темну пору доби: люди економлять максимально, а ми по команді вимикаємо освітлення. Незважаючи на все це, ми впевнені у перемозі!» – повідомив Старух.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

Напередодні, о сьомій годині ранку, мешканці Києва у соцмережах повідомили про вибух. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку. Менше через годину голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.