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Ракетний удар по Київщині: серйозно пошкоджено енергооб'єкт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Київщині: серйозно пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти б’ють по об‘єктах енергетичної інфраструктури
фото ілюстративне

«Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень

У результаті ворожого удару по Київщині вранці 15 жовтня зазнав серйозних руйнувань об‘єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Спеціалісти вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.

«Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу)», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 «Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», – зазначає «Укренерго».

Як відомо, російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

О сьомій годині ранку про вибух повідомили мешканці Києва. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку.

Нагадаємо, 10 та 11 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії. Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Один із вибухів стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

На місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 «швидких». Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям. Станом на 14 жовтня у лікарнях залишаються 35 осіб.

11 жовтня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил. Вже 11 жовтня у Києві було відновлено рух бульваром Тараса Шевченка, який постраждав унаслідок ракетного удару 10 жовтня.

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Теги: росія окупанти енергетика війна обстріл Київщина Укренерго

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