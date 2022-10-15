Україна прокинулася від масштабної повітряної тривоги (мапа)

Сирени завили по всій території України

У суботу, 15 жовтня, о 7 годині ранку в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Сирени завили в усіх областях України.

У Києві до оголошення тривоги було чутно вибухи. За попередньою інформацією, у Київській області спрацювала ППО. Офіційних повідомлень поки що немає.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами.

Крім того, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.

Триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.