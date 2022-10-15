У Києві можуть вимкнути електроенергію: список вулиць

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися у вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго

Через пошкодження об'єктів енергоінфраструктури обстрілами РФ, компанія ДТЕК Київські електромережі опублікувала список вулиць, на яких можливі стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Відключення будуть застосовувати лише у разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК «Укренерго». Для того, щоб кияни могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі потреби буде обмежено електропостачання.

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть розпочатися у вечірні години після розпорядження НЕК Укренерго та продовжуватимуться, доки не зменшиться навантаження на енергосистему та її не стабілізують.

Для того, щоб підтримати енергосистему, в «Укренерго» закликають усіх мешканців Києва зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

Напередодні, о сьомій годині ранку, мешканці Києва у соцмережах повідомили про вибух. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні.

Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку. Менше через годину голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.