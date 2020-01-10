Марчук про останню Нормандську зустріч: Путін виглядав, як слабак



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Євген Марчук впевнений, що «поведінка і Зеленського, і членів його команди буде дуже уважно проаналізована російськими психологами»

«Російська машина допустила помилку в підготовці Паризького саміту», - вважає колишній представник України у Тристоронній контактній групі

Росіяни припустились помилки при підготовці Паризького саміту, вираховуючи слабкі сторони психотипу президента Володимира Зеленського.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук.

«Тільки два малих епізоди на спільній пресконференції: Путін промовчав, коли Зеленський сказав «окуповані території» і коли Путін замість «аргументованої відповіді» почав просто цитувати частину «Комплексу заходів…» про вибори і кордон. Тобто, тут Путін виглядав, як слабак. Цього не пропустили ні Меркель, ні Макрон», - вважає Марчук і робить висновок, що вдруге такої помилки росіяни вже не допустять.

Марчук впевнений, що «поведінка і Зеленського, і членів його команди під час переговорів точно буде дуже уважно проаналізована і рекомендації будуть набагато точнішими і агресивнішими».

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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