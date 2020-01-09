Офіс Зеленського дещо прибрехав про масштаб грудневого звільнення полонених - ЗМІ



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За президентства Петра Порошенка окупанти звільняли значно більше полонених українців

Попри оцінки Офісу президента, у перші роки війни на Донбасі повертали більше українців із полону в ОРДЛО, ніж під час обміну наприкінці 2019 року.

Видання bihus.info наводить цитату: «Глава держави про найбільше в історії України звільнення утримуваних осіб: Це – велика перемога». (Офіс президента України, 29.12.2019, офіційне Інтернет-представництво). Журналісти запевняють: цей заголовок у новині на сайті президента не відповідає дійсності.

А далі наводиться доказ того, що нинішня команда Банкової дещо «перебільшили» масштаби звільнення та обміну утримуваних осіб між Україною та російськими бойовиками на Донбасі. Як відомо, напередодні нового року – 29 грудня – Україна обмінялася утриманими з представниками ОРДЛО на КПВВ «Майорське». Українській стороні вдалося звільнити 81 особу, п’ятеро з яких вирішили залишитися на окупованих територіях. Таким чином, з ОРДЛО повернулися 76 українців. Повідомляючи про це, від імені президента на його сайті кілька разів назвали таке звільнення «найбільшим в історії України». Наприклад, «Володимир Зеленський також висловив вдячність усім, хто долучився до того, щоб найбільше в історії України звільнення відбулося, і працював для цього 24 години сім днів на тиждень».

Однак цього разу повернулося майже вполовину менше осіб, ніж під час двох обмінів за президентства Петра Порошенка.

Так, 146 утримуваних громадян України звільнили 26 грудня 2014 року в рамках обміну на блокпосту під Ясинуватою, Донецької області. А 21 лютого 2015 – повернули 139 українських військових, які були заручниками бойовиків.

Тобто, обмін 29 грудня 2019 поступається за кількістю звільнених українців обмінам у 2014 та 2015.

Цього разу на підконтрольну територію України повернулися 12 військових та 64 цивільних. Натомість в ОРДЛО віддали 127 осіб, серед яких – і «беркутівці», обвинувачені у розстрілах на Майдані.

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