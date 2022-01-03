Маркарова анонсувала відкриття першого ресторану української кухні у Вашингтоні

У Вашингтоні цього року може з'явитися перший ресторан української кухні

Маркарова зазначила, що у Вашингтоні є запит на українську кухню

У 2022 році у Вашингтоні планується відкриття ресторану української національної кухні. Про це посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Після того, як нам вдалося досить швидко відкрити Український дім, і він дійсно став таким центром, зараз дуже активно працюємо над ідеєю відкриття українського ресторану, тому що у Вашингтоні, на жаль, досі немає українського ресторану», – зазначила вона.

За словами пані посла, запит на українську кухню в американській столиці є й, до того ж, кухня – «дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії».

«Наша кухня дуже смачна, ми бачимо це на прийомах, які влаштовуємо регулярно у посольстві, в Українському домі, що і вареники, і голубці, і всі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо», – розповіла Маркарова.

Найвідомішим українським рестораном в Сполучених Штатах є ресторан «Веселка» в Нью-Йорку. Американський журнал Esquire включив саме цей заклад в список «100 ресторанів, які Америці не можна втратити».

Ресторан надзвичайно популярний серед американців та пропонує великий вибір страв української кухні, включаючи більше десяти видів вареників та не один рецепт борщу.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ знову видають за власну страву.

У березні Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ.

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