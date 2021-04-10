Смакував борщем і пампушками. У 1973 році принц Філіп відвідав Київ: архівні фото

Герцог Единбурзький прибув до Києва на чемпіонат Європи з кінного триборства

Архівні матеріали про перебування принца Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети II, у столиці України у вересні 1973 року опублікувало видання «Вечірній Київ».

Він прилітав за штурвалом особистого літака в аеропорт «Бориспіль». Герцог Единбурзький очолював Міжнародну федерацію кінного спорту та прибув до Києва на чемпіонат Європи з кінного триборства. У змаганнях брала участь його донька принцеса Анна. Тоді члени британської королівської родини вперше відвідали СРСР.

Чемпіонат проходив із 6 по 9 вересня 1973 року на ВДНГ та у Пирогові. Як згадував тодішній голова Київського міськвиконкому Володимир Гусєв (нині покійний), який приймав поважного гостя, принц Філіп знайомився зі столицею України в оригінальний спосіб. А саме, о шостій ранку виїжджав до бориспільського аеропорту, сідав за штурвал свого літака та кружляв над містом.

У перервах між змаганнями герцог Единбурзький обідав у ресторані «Прага» на ВДНГ, де із задоволенням смакував український борщ із пампушками, котлети по-київськи. Не відмовлявся принц Філіп і від чарки горілки з перцем. Поселили поважного гостя у резиденції на вулиці Рози Люксембург (зараз – Липська), напроти готелю «Київ».

Під час змагань принцеса Анна впала з коня. Проте принц Філіп і бровою не повів. А партфункціонерів, які розхвилювалися з цього приводу, заспокоїв: «Вона не перший раз падає». Втім, згодом все ж таки підійшов до медиків, які повідомили, що у принцеси забій стегна. Тож, здобути нагороди у Києві дочці британської королеви не судилося.

Під час змагань Анна впала з коня на прізвисько Дублет, але приз отримала. Фото: архів «Вечірнього Києва»

Проте газета «Вечірній Київ», яка висвітлювала чемпіонат, відзначила принцесу своїм почесними призом – самоваром.

«П’ять днів гостював у столиці України принц Філіп, який перебував у СРСР з неофіційним візитом… Вчора герцог Единбурзький спеціальним англійським літаком вилетів на батьківщину. Разом з ним відбула принцеса Анна, яка брала участь у турнірі найсильніших кіннотників континенту», – повідомляв «Вечірній Київ».

Нагадаємо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров'я.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім'ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов'язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Смерть принца Філіпа не відіб'ється на лінії престолонаслідування, оскільки він не був серед претендентів на престол.

Будучи чоловіком суверена, принц Філіп має право на державний похорон. Однак сам він раніше висловився за те, щоб церемонія була приватною і пройшла на кшталт військових. Місцем поховання стане кладовище британської королівської сім'ї у Віндзорі.