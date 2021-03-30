Україна направила в офіс ЮНЕСКО досьє на український борщ

Досьє «Культура приготування українського борщу» прямує до Парижа для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО

Міністерство культури України направило до офісу ЮНЕСКО в Парижі досьє на борщ, що дозволить включити страву до списку нематеріальної культурної спадщини світу. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

«Ми стали ще ближче до внесення борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО! Фінішна пряма. Наразі досьє «Культура приготування українського борщу» прямує до Парижа для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО. Cподіваємося, потрапити до нього якнайшвидше. Маємо всі перспективи», – розповів Ткаченко.

Міністр наголосив, що це дозволить закріпити статус борщу як саме української страви.

«Український борщ – українська національна страва, якій немає конкурентів. Досить маніпулювати і на ґрунті «російськості» борщу, бо правди не зміниш. Борщ – наш», – підкреслив Ткаченко.

Подальший супровід подання українського борщу до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО буде здійснювати Міністерство закордонних справ.

Нещодавно український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.

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